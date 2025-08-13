ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع الدولار وترقب اجتماع ترامب وبوتين

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية معتدلة عززت الرهانات على خفض معدلات الفائدة في سبتمبر، فيما يترقب المستثمرون المحادثات الأمريكية الروسية هذا الأسبوع بشأن الحرب في أوكرانيا.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3349.83 دولارًا للأونصة، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر عند 3398.90 دولارا، بحسب شبكة CNBC عربية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة KCM Trade: «انخفاض الدولار أتاح انتعاشا معتدلا في أسعار الذهب، حيث يتحرك المعدن النفيس حول مستوى 3350 دولارًا للأونصة قبيل اجتماع ترامب وبوتين يوم الجمعة».

المحادثات الأمريكية الروسية

قال ووترر: «إذا لم يسفر الاجتماع في ألاسكا عن أي نتائج واستمرت الحرب في أوكرانيا، فقد يدفع ذلك الذهب مجددًا نحو مستوى 3400 دولارًا للأونصة».

وأوضح البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين «هي تمرين استماع بالنسبة للرئيس»، في إشارة إلى تخفيف التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

وأظهرت بيانات صادرة أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 0.2% في يوليو تموز، بعد زيادة قدرها 0.3% في يونيو، وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر بنسبة 2.7%، وتراجع مؤشر الدولار، ما جعل الأصول المقوّمة بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

تسعر الأسواق احتمالا يبلغ نحو 90% لقيام الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفض إضافي واحد على الأقل قبل نهاية العام، ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدا، من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وفي سياق تهدئة التوترات التجارية، مددت الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا إضافية، ما حال دون فرض رسوم ثلاثية الأرقام على سلع كل منهما.

وينتظر المستثمرون حاليا صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة.

أسعار المعادن النفيسة

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتسجل 38.17 دولارًا للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1335.82 دولارًا، واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولارًا.

