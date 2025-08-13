باريس سان جيرمان يتفوق على توتنهام قبل نهائي كأس السوبر الأوروبي

كأس السوبر الأوروبي، يتفوق باريس سان جيرمان على توتنهام على مستوى القيمة التسويقية للناديين قبل نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025.

وتبلغ القيمة التسويقية لباريس سان جيرمان 1.16 مليار يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات، ويتصدر 3 لاعبين قائمة الأعلى قيمة تسويقية وهم: الفرنسي ديزيريه دويه، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، والفرنسي عثمان ديمبلي، وتبلغ القيمة التسويقية لكل منهم 90 مليون يورو.

3 لاعبين في صدارة الأعلى قيمة تسويقية

وعلى الجانب الآخر، تبلغ القيمة التسويقية لنادي توتنهام 832.10 مليون يورو، ويتساوى 3 لاعبين في صدارة الأعلى قيمة تسويقية، وهم: الهولندي ميكي فان دي فين، والسويدي ديان كولوسيفسكي، والأرجنتيني كريستيان روميرو، وتبلغ قيمة كل منهم 50 مليون يورو.

ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع توتنهام الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025 والتي تقام على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام توتنهام

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN sports HD1، وbeIN sports HD2.

وكان باريس سان جيرمان توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، بعدما تغلب على إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دون مقابل، ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخه.

فيما حقق توتنهام لقب الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد، وهو اللقب الأول له منذ 17 عامًا.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان شارك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصل للمباراة النهائية، وخسر اللقب أمام تشيلسي الإنجليزي.

