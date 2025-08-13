الأربعاء 13 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم "أحمد وأحمد" في ليلة واحدة

فيلم أحمد وأحمد
فيلم أحمد وأحمد

نجح فيلم “أحمد وأحمد” الذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا وأحمد فهمي في تصدر شباك التذاكر اليومي بسينمات مصر فور صدوره. 

إيرادات فيلم “أحمد وأحمد” 

وحقق فيلم “أحمد وأحمد” إيرادات ليلة أمس الثلاثاء بلغت 800 ألف جنيه.

قصة وأحداث فيلم “أحمد وأحمد” 

ينتمي فيلم “أحمد وأحمد” لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

ويتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلم “أحمد وأحمد”.

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا والذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

أبطال فيلم “أحمد وأحمد” 

الفيلم بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

