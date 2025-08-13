"إيكونوميست" البريطانية: ترامب يحضر إنذارا لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي

أفادت مجلة "إيكونوميست" البريطانية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر إنذارا لـأوكرانيا والاتحاد الأوروبي لإجبارهما على قبول نتائج لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكتبت المجلة تقول إن "ذلك قد يضع أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين في وضع لا مخرج منه، حيث سيضطرون إلى إما التوقيع على اتفاق والموافقة على إعادة هيكلة الأمن الأوروبي وإما المخاطرة بانسحاب ترامب من العملية وتقليصه الدعم العسكري والاستخباراتي لأوكرانيا".

وأشارت المجلة إلى أن "ترامب أكد بوضوح أنه سيقرر بنفسه كيف يعتبر الصفقة العادلة وتجاهل دعوات الأوروبيين" بشأن روسيا.

واعتبرت المجلة أن ترامب كذلك "لا يزال يكن العداء تجاه أوكرانيا".

ويأتي ذلك على أعتاب لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب الذي من المقرر أن يعقد في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم 15 أغسطس، والذي من المتوقع أن يبحثا خلاله تسوية النزاع في أوكرانيا.

