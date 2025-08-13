الأربعاء 13 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

قائمة ضحايا فيلم سفاح التجمع لأحمد الفيشاوي

سفاح التجمع. فيتو
سفاح التجمع. فيتو

أيام قليلة وينطلق تصوير أولى مشاهد الفيلم السينمائي الجديد “سفاح التجمع” الذي يقوم ببطولته النجم أحمد الفيشاوي، ويأتي من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب. 

فريق فيلم سفاح التجمع

ويجسد الفيشاوي شخصية السفاح قاتل الفتيات اللاتي يجسد دورهن عدد من النجمات وفي مقدمتهم  الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، والفنانة الشابة آية سليم.

 

كذلك انضمتا كلا من الفنانة الشابة دينا سامي، والفنانة الشابة رنا رىيس لأبطال فيلم “سفاح التجمع”، الذي يتم التحضير له حاليًا تمهيدًا لبدء تصويره، حيث تدور أحداث الفيلم حول قصة سفاح التجمع الذي كانت تتم محاكمته خلال الأيام الماضية.

 

وأعلن السيناريست محمد صلاح العزب بدء التحضيرات لتصوير فيلم "سفاح التجمع"، والذي يقدم قصة سفاح التجمع ويلعب دوره النجم أحمد الفيشاوي بتوقيع المنتج أحمد السبكي.

وعن كواليس العمل قال صلاح العزب: “الحمد لله الحمد لله أنا شغال مع نجم بيذاكر ٢٤ ساعة، وبياكل كتير وبيتمرن ٣-٤ ساعات كل يوم عشان الشخصية ومبيعملش أي حاجة في حياته حرفيا غير عشان السفاح”.
 

 

وتابع حديثه عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “أنا بعيش مع الفيشاوي كل اللي كنا بنحبه لما بنسمعه عن أكبر نجوم العالم وهم بيشتغلوا..إن شاء الله ربنا يكلل المجهود بالنجاح، ونعمل حاجة تليق بتوقعاتكم العالية”.

 

فيلم سفاح التجمع

ونشر صلاح العزب لقطات لـ أحمد الفيشاوي أثناء  تحضيرات شخصية  سفاح التجمع. 

مسلسل سفاح الجيزة

ومؤخرا قدم محمد صلاح العزب قصة السفاح قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة،  بطولة الفنان أحمد فهمي وبتوقيع المخرج هادي الباجوري.

أحمد الفيشاوى السيناريست محمد صلاح العزب الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة سفاح التجمع سفاح الجيزة سينتيا خليفة قصة سفاح التجمع محمد صلاح العزب مسلسل سفاح الجيزة

