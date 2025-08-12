الأربعاء 13 أغسطس 2025
الخارجية الأمريكية: عنف إسرائيل بالضفة غير مسبوق منذ 2005

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير السنوي عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء: إن عنف إسرائيل ضد فلسطينيي الضفة وصل أعلى مستوى يومي منذ 2005.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن تقارير أوردت اختفاء فلسطينيين على يد إسرائيل أو نيابة عنها، ومعظم الفلسطينيين احتجزوا في مداهمات بغزة ثم نقلوا لإسرائيل.

txt

هولندا تطلب توضيحات من إسرائيل بشأن مقتل صحفيي الجزيرة في غزة

وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها بذلت جهودًا مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن رفض حركة حماس لهذه المبادرات أدى إلى استمرار الحرب، ما يجعلها – بحسب تعبير الوزارة – "في حالة مواجهة مع أبناء القطاع".

الخارجية الأمريكية: نسعى لإنهاء القتال في غزة

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن واشنطن ما زالت تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء القتال في غزة، مشددًا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لضمان أمن المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

 

تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ترى أن استمرار رفض المقترحات المطروحة يفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، ويعيق إدخال المساعدات العاجلة إلى السكان.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العمليات العسكرية داخل القطاع، وسط دعوات دولية متجددة لوقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات جادة.

