ريال مدريد يضرب تيرول النمساوي برباعية نظيفة وديا

فاز ريال مدريد الإسباني على نظيره تيرول النمساوي بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الفريق النمساوي، ضمن استعدادات الموسم الجديد.

وشهد اللقاء مشاركة تشكيلين من ريال مدريد في المباراة أمام تيريل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد بهدفين دون مقابل سجلهما إدير ميليتاو الدقيقة 11 وكيليان مبابي في الدقيقة 13.

فيما عزز ريال مدريد تقدمه بهدفين جديدين في الشوط الثاني عندما سجل مبابي ثاني أهدافه في الدقيقة 59 بينما اختتم رودريجو التسجيل في الدقيقة 81.

وكان ريال مدريد خاض مباراة ودية واحدة هذا الصيف وحقق فيها فوزًا على ليجانيس برباعية لهدف، ولم يخض الفريق جولة تحضيرية نظرًا لمشاركته في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت خروجه من الدور نصف النهائي.

تشكيل ريال مدريد أمام تيرول النمساوي

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام تيرول النمساوي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، دين هويسن، إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: داني سيبايوس، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

فيما تواجد على دكة البدلاء كلا من: لونين، فران جارسيا، داني كارفاخال، ديفيد ألابا، رودريجو، جونزالو جارسيا، فران جارسيا، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، دييجو أجوادو، يانيز، تياجو، روبرت مارتن.

يُذكر أن ريال مدريد سبق له مواجهة الأندية النمساوية في 25 مناسبة عبر مختلف البطولات، حيث حقق 15 انتصارًا، وتعادل 6 مرات، بينما تلقى 4 هزائم، وهذه ستكون المواجهة الأولى أمام تيرول الذي يحتل المركز العاشر في الدوري النمساوي الممتاز للموسم الماضي.

