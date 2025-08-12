الثلاثاء 12 أغسطس 2025
التنسيقية تهنئ أعضاءها الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضاءها الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ـ الفصل التشريعي الثاني، عن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، والذين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عن فوزهم بعضوية مجلس الشيوخ خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الثلاثاء.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأعضائها الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ التوفيق والنجاح والسداد في أداء وممارسة مهام عملهم البرلماني بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

وفاز 9 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعضوية مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر، وهم: حنان وجدي، عضو التنسيقية عن حزب الحرية المصري بدائرة (قطاع غرب الدلتا)، ويوستينا رامي چورچ، عضو التنسيقية عن حزب الجبهة الوطنية بدائرة (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، وأميرة صابر، عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بدائرة (قطاع شرق الدلتا والقناة)، وسامح السادات، عضو التنسيقية عن حزب الإصلاح والتنمية بدائرة (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، ومحمد محسن، عضو التنسيقية عن حزب حماة الوطن بدائرة (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا).


كما فاز من أعضاء التنسيقية عن القائمة الوطنية من أجل مصر: أحمد الحمامصي، عضو التنسيقية عن حزب الجبهة الوطنية بدائرة (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، وأحمد سيد، عضو التنسيقية عن حزب العدل بدائرة (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، والحسيني الليثي، عضو التنسيقية عن حزب الإصلاح والتنمية بدائرة (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، وأحمد عبداللاه، عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بدائرة (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد).
 

