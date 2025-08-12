أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالنظام الفردي في جميع المحافظات.

كما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد حصولها على نسبة تزيد على 5% من أصوات الناخبين المصريين في جميع الدوائر المخصصة لنظام القوائم، وفق القواعد المنظمة لهذا النظام.

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في عدد من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.



محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

وأشار بدوي إلى أن العملية الانتخابية حظيت بإشادات واسعة من البعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكدًا أن جهود التوعية التي قامت بها الهيئة أسهمت في رفع نسبة المشاركة، خاصة بين فئة الشباب.

