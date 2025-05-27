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رياضة

3 أسباب وراء إلغاء معسكر منتخب المحليين بأجندة يونيو

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

منتخب المحليين، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الثاني (المحليين)، الذي يجرى تشكيله تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، استعدادا للمشاركة في كأس العرب بقطر، لن يدخل معسكرات تدريبية في شهر يونيو.

 

اللاعبين يحتاجون للراحة السلبية 

أشار المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، إلى أن المدير الفني للفريق حلمي طولان كان يرغب في إقامة أول تجمع للفريق خلال الأجندة الدولية في الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل، ولكن تبين صعوبة تحقيق ذلك في هذا التوقيت، الذي يأتي بعد بضعة أيام من انتهاء مسابقة الدوري الممتاز، وحاجة جميع لاعبي مصر لفترة راحة سلبية بعد موسم طويل وشاق، وسيكون من غير المنطقي استدعاء أي لاعب للدخول في معسكر تدريبي.

نهائي كأس مصر 

أضاف المصدر، أن مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز ستقام يوم 5 يونيو، وبالتالي فإن منتخب المحليين سيحرم من جهود لاعبي الفريقين، فضلا عن بدأ أجازة عيد الأضحى في الفترة من 5 إلى 9 يونيو، ورغبة اللاعبين المرشحين للإنضمام للمنتخب في قضاء أجازة العيد رفقة أهلهم وذويهم 

مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

واختتم المصدر، بأن بعثة النادي الأهلي ستغادر يوم 4 يونيو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدخول في معسكر تدريبي، والمشاركة في كأس العالم للأندية، وبالتالي فإن منتخب المحليين، حال دخوله معسكرا تدريبيا في يونيو، سيشهد غياب لاعبي الأهلي المرشحين للإنضمام للمنتخب، ليصبح بذلك الجهاز الفني محروما من استدعاء لاعبي الفرق الثلاث الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز، كما أنه لن يكون بمقدوره ضم اللاعبين المحترفين بالدوريات العربية، نظرا لحاجتهم إلى الراحة الاجبارية بعد إنتهاء الموسم الكروي.

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