رسميا، إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس الشيوخ (فيديو وصور)

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد حصولها على نسبة تزيد على 5% من أصوات الناخبين المصريين في جميع الدوائر المخصصة لنظام القوائم، وفق القواعد المنظمة لهذا النظام.

وأوضح بدوي أن نظام القوائم في هذه الانتخابات شمل أربع دوائر مخصصة، وقد تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح في جميعها، وهي تضم 12 حزبًا سياسيًا هي: حزب مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، حزب الوفد المصري، حزب إرادة جيل، حزب الحرية المصري، حزب المؤتمر، وحزب حماة الوطن.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا الفوز يعكس حالة التوافق الوطني والعمل المشترك بين مختلف القوى السياسية المشاركة، بما يدعم التجربة الديمقراطية ويعزز تمثيل كافة فئات المجتمع داخل مجلس الشيوخ

