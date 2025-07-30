الخميس 31 يوليو 2025
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رياضة

تحذير شديد اللهجة، اتحاد كرة السلة يظهر “العين الحمرا” للمتهربين من المنتخبات

كرة السلة، فيتو
كرة السلة، فيتو

كرة السلة، وجه مسؤولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي تحذير شديد اللهجة، للاعبين المتهربين من تمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية رجال وسيدات، وذلك من خلال بيان رسمي نشره الاتحاد على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

 

وجاء بيان اتحاد كرة السلة كالتالي:

وهدد مسؤولو اتحاد كرة السلة بتوقيع عقوبات مغلظة على اللاعبين المتهربين من تمثيل المنتخبات الوطنية، تصل إلى الإيقاف لعدد من السنوات.

وقال الاتحاد إن القول الفصل في اختيار اللاعبين سيكون من خلال الأجهزة الفنية، وأن مصلحة المنتخبات الوطنية فوق كل الاعتبارات.

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كرة السلة اتحاد كرة السلة عمرو مصيلحي المنتخبات الوطنية

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