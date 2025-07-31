بعد بيان الاتحاد، 3 غيابات “قصمت ظهر" منتخب كرة السلة

كرة السلة، أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، بيانًا هامًّا خلال الساعات الماضية، أظهر من خلال “العين الحمرا” للاعبين المتهربين من الانضمام لقوائم المنتخبات الوطنية في كافة المراحل العمربة رجال وسيدات.

كواليس بيان اتحاد كرة السلة

وعلمت “فيتو”، أن بيان اتحاد كرة السلة جاء بعد رفض عدد من اللاعبين الانضمام لقائمة منتخب مصر خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية “الأفروباسكت” المقبلة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 24 أغسطس المقبل بأنجولا.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة السلة، أن عددًا من اللاعبين رفض الانضمام لقائمة منتخب مصر أبرزهم عاصم مرعي المحترف بالدوري الكوري، وعبد الرحمن نادر نجم الدوري الأمريكي السابق، بالإضافة لأحمد إسماعيل لاعب كرة السلة المخضرم المحترف حاليا بالدوري اللبناني.

وأوضح المصدر، أن بيان الاتحاد جاء خوفا من انضمام لاعبين جدد لقائمة المتهربين، خاصة وأن البطولة الأفريقية ستشهد مشاركة منتخبات قوية والمنافسة لن تكون سهلة.

بيان اتحاد كرة السلة

وجاء نص البيان كالتالي:

“انطلاقًا من التزام الاتحاد المصري لكرة السلة بمسؤوليته الوطنية وحرصه الدائم على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الإفريقية والدولية، يشدد الاتحاد على أن الانضمام للمنتخبات الوطنية يعد واجبًا وطنيًّا على كل لاعب مصري لا يقبل التهاون. فمسؤوليتنا جميعًا -سواء كمسؤولين أو مدربين أو لاعبين- هي تمثيل مصر بأفضل صورة في جميع المحافل”.

“وعليه، يود الاتحاد أن يوضح أنه في حال امتناع أي لاعب عن الانضمام للمنتخب، فستُطبق عليه عقوبات صارمة، قد تصل إلى الإيقاف لعدة سنوات رياضية، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية كبيرة تُحدد من قبل مجلس إدارة الاتحاد، استنادًا إلى تقارير الأجهزة الفنية، فضلًا عن مخاطبة الاتحاد الدولي لتطبيق اللوائح الدولية الخاصة بالعقوبات في هذا الشأن، وذلك للاعبين في الدوري المصري واللاعبين المحترفين بالخارج كل طبقًا لحالته”.

“إن المصلحة الوطنية واسم مصر فوق كل اعتبار، ويدعو الاتحاد جميع اللاعبين إلى وضع مصلحة الوطن في المقام الأول”.

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