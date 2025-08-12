الثلاثاء 12 أغسطس 2025
عصام كامل

مدرسة المتفوقين بالدقهلية تفوز بالمركز الأول في مسابقات المؤتمر الدولي الخامس للاتصالات

الفائزتان بتعليم
الفائزتان بتعليم الدقهلية مدرسة stem، فيتو

أعلن المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية  عن فوز فريق  مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالدقهلية (STEM) بالمركز الأول في مسابقات المؤتمر الدولي الخامس للاتصالات (ITC‑Egypt 2025) الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور نخبة من العلماء والخبراء من مصر والعالم

فوز فريق  مدرسة المتفوقين بالمركز الأول في مسابقات المؤتمر الدولي الخامس للاتصالات 

 حيث حققت الطالبتان حبيبة محمد جمعة ومريم أحمد عبد الوهاب إنجاز استثنائي مصري واعد وسط منافسة قوية وفازتا بالمركز الأول علي مستوى المدارس

أعلن تعليم الدقهلية عن أن الطالبتان هنا إيهاب أحمد، ووفاء عمرو محمد، حققتا إنجازا علميا متميزا يعكس طموح الشباب المصري بالوصول إلى قائمة أفضل 7 مشاريع في المؤتمر الدولي الخامس للاتصالات (ITC‑Egypt 2025).

.

من بين أفضل 7 مشروعات من بين 586 مشروعًا

حيث حققتا إنجازا استثنائيا مصريا واعدا وسط منافسة قوية بوصولهما إلى قائمة أفضل 7 مشروعات من بين 586 مشروعًا تم تصفيتها على مراحل متعددة أثناء فعاليات المؤتمر الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور نخبة من العلماء والخبراء من مصر والعالم.

 

وكيل تعليم الدقهلية يهنئ الطالبات بفوزهم 

وتقدم المهندس محمد الرشيدي بأرق التهاني والتبريكات إلى فريق عمل المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة تحت قيادة وإشراف الدكتورة  منى حسني عبد اللطيف مدير المركز وطلاب المركز علماء المستقبل أبناء محافظة الدقهلية الذين تألقوا في المؤتمر الدولي الخامس للاتصالات (ITC‑Egypt 2025).

