لجنة الشؤون العربية بـ«الصحفيين» تعلن بدء تلقي طلبات الأعضاء للتصديق والتوثيق القتصلي

محمد الشاذلي، رئيس
محمد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالصحفيين، فيتو

أعلنت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلى، عن بدء تلقي طلبات أعضاء الجمعية العمومية بشأن إنهاء المعاملات القنصلية، التي تشمل توثيق وتصديق الأوراق والشهادات المعتمدة الخاصة بالزملاء الصحفيين وأسرهم (الزوجة والأبناء فقط)، وذلك بدايةً من الأسبوع المقبل.

مكتب الصحفيين بوزارة الخارجية 

يأتي هذا في إطار الاتفاق، الذي تم مع وزارة الخارجية المصرية، والذي يقضي بتخصيص مكتب خاص للسادة الصحفيين وأسرهم، لتسهيل إنجاز معاملاتهم القنصلية في أسرع وقت ممكن.

نقل جثامين أسر الصحفيين المتوفين بالخارج 

كما أعلنت اللجنة عن استعدادها الكامل لتلقي طلبات الزملاء وأسرهم بشأن نقل جثامين المتوفين خارج البلاد إلى ذويهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية المصرية، وحرصًا على تيسير الإجراءات في هذه الظروف الخاصة.

تُقدم الطلبات إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء، الدور الثاني بنقابة الصحفيين.

وشددت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين  على ضرورة التأكد من اعتماد الشهادات المقدمة من الجهات الرسمية المختصة قبل تسليمها للنقابة لإتمام إجراءات التوثيق.

