اقتصاد

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

سيارات شيفروليه

سيارات شيفروليه، استعرضت شيفروليه، أسعار سيارتها كابتيفا موديل 2025 خلال شهر أغسطس الجاري، بعد تراجع قيمتها بقيمة مالية تصل نحو 350 ألف جنيه، مما يساهم في تنشيط مبيعات السيارات خلال موسم الصيف لعام 2025.


أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات شيفروليه خلال شهر أغسطس، وإخطار كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة وهي:-


يصل سعر أول فئه LV3 نحو مليون و150 ألف بدلا من مليون و500 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية LV3 (7 Seats) نحو مليون و200 ألف بدلا من مليون و550 ألف جنيه.
 

مواصفات سيارات شيفروليه كابتيفا
 

حصلت سيارات كابتيفا علي محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج قوة 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع  "CVT"، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
 

مواصفات أمان وسلامة سيارات كابتيفا 

 

6 وسائد هوائية

وفرامل مانعة للانغلاق ABS

وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD

 برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP

وفرامل يدوية كهربائية EPB

وعجلة قيادة كهربائية

ونظام إيموبليزر ضد السرقة

وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال  ISOFIX

زر تشغيل السيارة دون مفتاح

 وفتح وغلق السيارة دون مفتاح

وفتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيا

 ومكيف هواء مع وجود فتحات للمقاعد الخلفية

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

