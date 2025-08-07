تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس
سيارات شيفروليه، استعرضت شيفروليه، أسعار سيارتها كابتيفا موديل 2025 خلال شهر أغسطس الجاري، بعد تراجع قيمتها بقيمة مالية تصل نحو 350 ألف جنيه، مما يساهم في تنشيط مبيعات السيارات خلال موسم الصيف لعام 2025.
أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025
ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات شيفروليه خلال شهر أغسطس، وإخطار كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة وهي:-
يصل سعر أول فئه LV3 نحو مليون و150 ألف بدلا من مليون و500 ألف جنيه.
يصل سعر الفئة الثانية LV3 (7 Seats) نحو مليون و200 ألف بدلا من مليون و550 ألف جنيه.
مواصفات سيارات شيفروليه كابتيفا
حصلت سيارات كابتيفا علي محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج قوة 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع "CVT"، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
مواصفات أمان وسلامة سيارات كابتيفا
6 وسائد هوائية
وفرامل مانعة للانغلاق ABS
وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD
برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP
وفرامل يدوية كهربائية EPB
وعجلة قيادة كهربائية
ونظام إيموبليزر ضد السرقة
وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX
زر تشغيل السيارة دون مفتاح
وفتح وغلق السيارة دون مفتاح
وفتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيا
ومكيف هواء مع وجود فتحات للمقاعد الخلفية
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا