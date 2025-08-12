السجن 5 سنوات لشقيقين متهمين بالاعتداء بالضرب على سيدات بالمنصورة

قضت محكمة جنح ثانِي المنصورة، اليوم، بالسجن 5 سنوات على المتهمين بالاعتداء بالضرب على أستاذة جامعية ووالدتها وشقيقتها داخل مسكنهن بشارع قناة السويس، في واقعة عُرفت إعلاميًا بـ"فيديو سيدات المنصورة"،

السجن 5 سنوات لشقيقين متهمين بالتعدي بالضرب على سيدات المنصورة



يذكر بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، عقب تداول مقطع فيديو يُوثق لحظة الاعتداء على السيدة المسنة وابنتيها داخل العقار، وتحرير المجني عليهن محضرًا رسميًا بالواقعة حمل رقم 6958 لسنة 2025 إداري قسم ثانِ المنصورة.

بداية احداث الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى واقعة اعتداء عنيف من قبل مستأجرين على السيدة سهير عبد الشهيد (65 عامًا)، أستاذة كيمياء وفيزياء متقاعدة، وابنتيها، إحداهن طبيبة صيدلانية والأخرى دكتورة إيمان عادل، مدرس مساعد بكلية الطب جامعة حلوان، وذلك على خلفية نزاع إيجاري بعد امتناع المتهمين عن سداد الإيجار وتقديمهم أوراقًا مزورة تفيد السداد.

وقالت الطبيبة في أقوالها إن الاعتداء وقع أثناء زيارتها المعتادة لوالدتها، عندما اعترض أحد المستأجرين طريق الأم أثناء إلقائها كيس قمامة واعتدى عليها، وتطور الأمر إلى سحل وضرب الطبيبة وشقيقتها، قبل أن يُحتجزن داخل العقار، ولم يتمكنّ من الخروج إلا بعد تدخل الجيران.

والد المتهمين اقتحم الشقة بملابسه الداخلية

كما كشفت أن والد المتهمين اقتحم الشقة بملابسه الداخلية أثناء وجود الطالبة الصغرى وأربعة أطفال، ما أثار ذعرهم.

وأشارت الدكتورة إيمان إلى أن الأسرة غادرت العقار بعد الواقعة، حرصًا على سلامتها، مؤكدة أنها تثق في العدالة وتنتظر أن ينصفها القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.