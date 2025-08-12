سباليتي يعترف بفشله مع منتخب إيطاليا ويتوقع نجاح جاتوزو

يرى لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا السابق، أن بديله جينارو جاتوزو الذي تولى المهمة في يونيو الماضي، سينجح مع الأزوري ولن يواجه أي مشاكل في التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

سباليتي يعترف بعدم نجاحه مع منتخب إيطاليا

وقال سباليتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "شعرت مع المنتخب الوطني وكأنني في الجنة، بذلت قصارى جهدي، لكنني لم أستطع تقديم كل ما لدي".

وأضاف: "أعتذر بشكل خاص لأولئك الذين توقعوا نتائج كبيرة وتطورًا كبيرًا.. أتحمل مسؤولية إخفاقي في ذلك".

وتابع: "لقد كان الاتحاد الإيطالي دائمًا قريبًا مني وأعطاني الفرصة للعمل بأفضل طريقة ممكنة، ولكن لسوء الحظ لم تسر الأمور على هذا النحو".

وسُئل سباليتي عن جودة اللاعبين المتاحين للمنتخب الإيطالي إذا كانت في أدنى مستوياتها، وقال: "في رأيي، لا على الإطلاق، أنظروا إلى ما قدمناه في أوروبا، اللاعبون الذين اخترتهم، سأختارهم مجددًا إذ عاد الزمن، ما يجب أن يعرفوه هو أنهم رائعون".

وواصل: "شاهدتهم بكل ما يملكون من مهارات، ويمكنني القول إنني كنت أملك منتخبًا وطنيًا قويًا، الآن سأتابع اختيارات جاتوزو بفضول، أتمنى له كل التوفيق".

سباليتي يتوقع نجاح جاتوزو مع الأزوري

وأتم سباليتي: "بالتأكيد، سينجح جاتوزو مع منتخب إيطاليا، استمعت إليه لأنه اتصل بي، وتبادلنا بعض النكات، نحترم بعضنا البعض كثيرًا، لأنه شغوف ويكرّس الكثير من وقته للعمل الذي يقوم به، أتمنى له التوفيق".

