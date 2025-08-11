رسميا، أتلتيكو مدريد يتعاقد مع نجم منتخب إيطاليا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، عن تعاقده رسميًا مع الدولي الإيطالي جياكومو راسبادوري، قادمًا من فريق نابولي، في صفقة تدعيم قوية لخط هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

تفاصيل انتقال راسبادوري إلى أتلتيكو مدريد

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي أن راسبادوري اجتاز الفحص الطبي بنجاح، قبل التوجه إلى مكاتب النادي لتوقيع عقد يمتد 5 سنوات، حتى صيف 2030.

وجاء في بيان أتلتيكو: "أصبح جياكومو لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد بعد توصل نادينا ونابولي إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله".

ويبلغ راسبادوري من العمر 25 عامًا، وقد انضم إلى نابولي في صيف 2022 قادمًا من ساسولو، وخلال مسيرته مع الفريق الجنوبي شارك في 109 مباريات، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.

