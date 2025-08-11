الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، أتلتيكو مدريد يتعاقد مع نجم منتخب إيطاليا

راسبادوري، فيتو
راسبادوري، فيتو

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، عن تعاقده رسميًا مع الدولي الإيطالي جياكومو راسبادوري، قادمًا من فريق نابولي، في صفقة تدعيم قوية لخط هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

تفاصيل انتقال راسبادوري إلى أتلتيكو مدريد 

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي أن راسبادوري اجتاز الفحص الطبي بنجاح، قبل التوجه إلى مكاتب النادي لتوقيع عقد يمتد 5 سنوات، حتى صيف 2030.

وجاء في بيان أتلتيكو: "أصبح جياكومو لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد بعد توصل نادينا ونابولي إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله".

ويبلغ راسبادوري من العمر 25 عامًا، وقد انضم إلى نابولي في صيف 2022 قادمًا من ساسولو، وخلال مسيرته مع الفريق الجنوبي شارك في 109 مباريات، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جياكومو راسبادوري راسبادوري أتلتيكو مدريد نابولي منتخب إيطاليا

مواد متعلقة

جيوفاني سيميوني يترك نابولي وينتقل لهذا الفريق

أتلتيكو مدريد يكثف مفاوضاته مع مهاجم نابولي

نجم يوفنتوس يقترب من الانضمام لـ نابولي

النصر السعودي يسعى لصفقة قوية من أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

السيسي يصدق على قانون جديد

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

تعليق ساخر من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عاوزة اكتب الشقة باسم ابني؟ أمين الفتوى يجيب

هل يجوز كتابة بعض آيات القرآن والذكر على الكفن؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads