المشدد 15سنة لأب وابنه شرعا في قتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 15 سنة لأب ونجله لشروعهما في قتل شخص وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.



أحالت النيابة العامة المتهمين «طاهر.م.ا» - 22 سنة، و«محمد.ا.ح» - 55 سنة، في القضية رقم 1251 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 304 لسنة 2025 كلي جنوب بنها لانهما في 2025/1/25 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شرعا في قتل المجني عليه / كريم كرم الزمقان توفيق بغير سبق إصرار أو ترصد فما أن ابصراه حتي تولدت لديهم نية إزهاق روحه فقاما بالتعدي عليه محدثين إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي محرزين الأسلحة بيضاء مطواه - سكين قاصدين من ذلك قتله إلا انه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وأن المتهمين حازا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواه – سكين.

[١٢‏/٨، ٤:٤٣ م] احمد خطاب الاسبوع: قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول والثاني وبراءة المتهم الثالث لشروعهم في قتل شخص وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين «أحمد.م.ق»، و«عبد الرحمن.م.ق»، و«عمر.ف.م» 62 سنة - سائق، في القضية رقم 185 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 456 لسنة 2025 کلی جنوب بنها لأنهم في يوم 3/1/2025 بدائرة القناطر الخيرية محافظة القليوبية حال كون المتهم الثاني طفلًا جاوز من العمر خمسة عشر عامًا ولم يجاوز ثمانية عشر عامًا شرعوا في قتل المجني عليه / شاكر نبهان عبد العاطي من غير سبق اصرار أو ترصد بأن قاموا بالتعدي عليه بالضرب بصورة متكررة مستخدمين سلاح أبيض مطواة قاصدين من ذلك قتله.

وأوضح أمر الإحالة أن حال تواجد الثالث علي مسرح الواقعة للشد من أزرهما والحول دون إغاثة المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفقان بالأوراق وقد خاب إثر جريمتهما لسبب خارج عن أرادتهما وهو ضبطهما على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات، وأن المتهمين حازوا بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواه).

