60 % من أجره مع مصر، تعرف على راتب روي فيتوريا مع باثانياكوس اليوناني

كشفت تقارير صحفية يونانية عن راتب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر مع ناديه الحالي باثانياكوس اليوناني الذي يتولى تدريبه منذ اكتوبر الماضي.

راتب فيتوريا مع مصر وباثانياكوس

وحصل روي فيتوريا، المدرب البرتغالي، على راتب شهري قدره 240 ألف يورو تقريبًا خلال فترة تدريبه لمنتخب مصر.

هذا المبلغ يجعله واحدًا من أعلى المدربين أجرًا في كرة القدم الأفريقية خلال فترة توليه الفراعنة ولم يحقق أي إنجاز يذكر.

مقارنةً براتبه مع نادي باناثينايكوس اليوناني، الذي يبلغ 150 ألف يورو شهريًا، نجد أنه يحصل على بنسبة 60% فقط من راتبه مع منتخب مصر تقريبًا اي أقل 40% مما كان يتقاضاه مع الفراعنة

الراتب الشهري لروي فيتوريا:

- مع منتخب مصر: 240 ألف يورو

- مع نادي باناثينايكوس اليوناني: 150 ألف يورو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.