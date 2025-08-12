عصام الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة

قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تكليف دكتور مهندس عصام عبد الخالق الشيخ بالعمل رئيسًا لمجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة.

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة استقبل بمكتبه اليوم عبد الهادي شعبان عبد الهادي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة السابق.

وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بما قدمه من جهد خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى عمله كمدير عام بالهيئة.

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرر تكليف محمود محمد محمود أبو بيه بالعمل رئيسًا للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.