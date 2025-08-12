الثلاثاء 12 أغسطس 2025
عصام الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة

محافظ القاهرة، فيتو
قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تكليف دكتور مهندس عصام عبد الخالق الشيخ بالعمل رئيسًا لمجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة.

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة استقبل بمكتبه اليوم عبد الهادي شعبان عبد الهادي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة السابق.

وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بما قدمه من جهد خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى عمله كمدير عام بالهيئة.

وكان  د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرر تكليف محمود محمد محمود أبو بيه بالعمل رئيسًا للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.
 

