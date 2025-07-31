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أخبار مصر

محافظ القاهرة يقود حملة مفاجئة على ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

استجابة لشكاوى المواطنين القاطنين بميدان الإسماعيلية التراثى بحى مصر الجديدة من الإشغالات والإزعاج.. قاد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة حملة مكبرة مفاجئة قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وغلق المقاهي المخالفة وإعادة الانضباط إلى المنطقة.

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وأكد محافظ القاهرة أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تسبب الإزعاج وتعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة وتشميع المحال المخالفة.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة تكثيف الحملات اليومية د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظة القاهرة حي مصر الجديدة

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