قطاع المسرح يحتفى بوفاء النيل بمكتبة القاهرة الكبرى والهناجر غدا

يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، احتفاءً بعيد وفاء النيل، غدا الأربعاء بمركز الهناجر للفنون ومكتبة القاهرة الكبرى، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن مبادرة "النيل عنده كتير" التى تٌنظم بالتعاون مع عدد كبير من الوزارت والجهات المعنية.

فعاليات مكتبة القاهرة الكبرى

ففى مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك وبإشراف الكاتب يحيى رياض مدير المكتبة، تبدأ الفعاليات فى الساعة الرابعة مساء، بورشة فنية بعنوان "مبدعات مصريات" يشارك فيها عدد من الفنانين التشكيليين بأبداعات من وحي النيل الذي تطل عليه المكتبة من خلال موقعها المتميز .

وأوضحت الدكتورة أسماء جبر منسق رئاسة قطاع المسرح باللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الثقافة، أنه عقب ذلك وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ممثلة فى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، يقام ورشة حكي للأطفال من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات بالهيئة، بالإضافة إلى ذلك يقام معرض للحرف التراثية.

كما يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، نشاط فني يتمثل فى عرض فيلم تسجيلي يتناول حياة الصيادين وارتباطهم بالنيل، وتأثير نهر النيل وخيراته عليهم.

ويختتم اليوم فى المكتبة بندوة ثقافية بعنوان "تجليات النيل في التراث المصري: من المأثورات الشفهية إلى الفنون البصرية".

ويحاضر فيها الدكتور محمد حسن أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، والدكتورة حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة أسماء جبر أستاذ تاريخ الفن والنقد الفني جامعة المنصورة، الدكتورة شيماء الصيعدى مدير إدارة أطلس المأثورات الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم.

مركز الهناجر للفنون

أما مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، فيستضيف معرض دولي للكاريكاتير يضم ٥٢ عملًا فنيًا بريشة ٤٠ فنانًا من ٢٠ دولة، قدموا رؤى كاريكاتيرية فنية تبرز أهمية نهر النيل كمصدر للحياة والإبداع والحضارة، وذلك بقاعة آدم حنين بالمركز، ويستمر المعرض حتى ١٧ أغسطس الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.