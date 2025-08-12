عبداللطيف يبحث مع رئيس "التأمين الاجتماعي" تحقيق أقصى استفادة من مظلة التأمينات للعاملين بالتعليم

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير التعليم يبحث مع رئيس هيئة التأمين الاجتماعي سبل تحقيق أقصى استفادة من مظلة التأمينات للعاملين بالتعليم

وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال تحقيق أقصى استفادة من مظلة التأمينات للعاملين بقطاع التعليم ووضع رؤية شاملة للتعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ويعزز الحماية الاجتماعية.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مجموعة من الآليات المقترحة للرعاية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية وضع أطر تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو إرساء بيئة عمل مستقرة ومحفزة داخل المؤسسات التعليمية، وإعلاء مكانة المعلم باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الأجيال.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال عوض حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتقديم كافة أوجه الدعم التي تعزز جودة العملية التعليمية باعتبار هذا الملف على رأس أولويات الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور سامي عبدالهادي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأشرف عطية رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الخارجي بالهيئة.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير واللواء أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

