رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ترفض بشكل كامل الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا أن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ.

وأشار الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إلى أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا.

كما شدد الرئيس على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، مؤكدا أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل، ولكن مشكلة مصر الوحيدة هو ألا تؤثر هذه التنمية على كمية المياه التي تصل إلى مصر.

وقال: "حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق يصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يتفقد في الغابات والمستنقعات والبحار والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل".

وأضاف: "مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل وهو ما يمثل حوالي 4٪؜ فقط من الإجمالي، ونحن نريد أن نتعاون معا من أجل تحقيق استقرار بلدنا ومصر ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا".

وأشار إلى أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء سواء في عملية التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن مصر تعول علي جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل.

وأوضح الرئيس السيسي أن من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بمن لا تسقط عنده الأمطار والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن، متابعا: "لكنني مسئول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين".

وشدد الرئيس السيسي على أن “ملف المياه يمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون لهذا الأمر”.



كما شدد أيضا علي أن “مصر دائمًا تقف ضد التدخل في شئون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر علي أحد، وتسعي للبناء والتعمير والتنمية ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال”.

وأضاف الرئيس السيسى: "أطمئن المصريين بأننا لن نسمح أبدًا بالمساس بالمياه لـ105 مليون مواطن بالإضافة إلى 10 ملايين ضيوفًا في مصر".

وأكد الرئيس السيسي على أن وعي وصلابة المصريين هو الركيزة الأساسية لمواجهة أى تحدٍّ أو تهديد محتمل.

