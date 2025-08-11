قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين: إنه حان الوقت ليحذو الاتحاد أوروبي حذو إسبانيا ويعترف بدولة فلسطين، ودعا الاتحاد لأن يتخذ إجراء فوريا لمنع موجة جديدة من العنف الإسرائيلي في غزة.

إسبانيا: حان الوقت ليعترف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين

وأضاف وزير الخارجية الإسباني: لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي أمام تصاعد الاحتلال العسكري الإسرائيلي والمجاعة.

وفي وقت سابق أعلنت دولتا أستراليا ونيوزيلندا عن عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته أعرب مجلس التعاون الخليجي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن ترحيبه بإعلان أستراليا ونيوزيلندا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال مجلس التعاون الخليجي في بيانه: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل دعما مهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأضاف مجلس التعاون الخليجي: المواقف المبدئية لكل من أستراليا ونيوزيلندا يساهم في تعزيز الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل استنادا.

ورحبت جمهورية مصر العربية بإعلان رئيس الوزراء الأسترالى " أنتوني ألبانيزي" اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠٢٥، فى خطوة تاريخية تسهم فى دعم واستعادة الحقوق الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطينى حقه فى تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضى على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

