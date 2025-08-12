وكيل صحة الإسكندرية يتفقد سير العمل داخل أقسام مستشفى الرمد

قام الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بزيارة ميدانية لمستشفى الرمد بالإسكندرية، وكان في استقباله الدكتور أحمد خطاب مدير المستشفى.

يأتى ذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية بمحافظة الإسكندرية.

شملت الزيارة تفقد عدد من أقسام المستشفى، وعلى رأسها قسم عمليات جراحة الشبكية، ومركز الفحوصات، وقاعة المحاضرات، حيث اطلع سيادته على سير العمل والإمكانات المتوفرة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

تضم مستشفى الرمد ١٤ عيادة خارجية، بالإضافة إلى العيادات التخصصية في مجالات الجلوكوما، الشبكية، القرنية، القزحية، عيادات الأطفال التخصصية، وعيادة الإعاقة البصرية التي تعد الأولى من نوعها في الوجه البحري، إلى جانب عيادة الأسنان، الباطنة، تنظيم الأسرة، وعيادة التقارير الطبية.

بالإضافة لعيادة التغذية العلاجية وعيادة العلاج الطبيعي الذي تم افتتاحهم حديثًا لدعم الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى. كما تضم المستشفى ٣ معامل تحاليل طبية، ومركزًا متكاملًا لعلاج السكر، وقسمًا داخليًا بسعة ٦٠ سريرًا.

جدير بالذكر أن مستشفى الرمد حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القضاء على قوائم الانتظار لعمليات المياه البيضاء وعمليات حقن الشبكية، كما تقدم المستشفى خدمة عمليات ترقيع القرنية على نفقة الدولة وعمليات الجلوكوما والحول والقناة الدمعية وتجميل الجفون.

و تُعد مستشفى الرمد العام من أقدم المستشفيات المتخصصة في طب العيون في مصر والتي تأسست عام ١٩١٠، وتخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والغربية

وفي ختام الزيارة، أشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من إدارة المستشفى وكافة العاملين بها، مؤكدًا دعمه الكامل لتطوير الأقسام الطبية وتوفير كل سبل الدعم لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتورة حنان أنور، والدكتور أحمد بحلاق وكلاء المديرية، والدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي، والدكتورة شيماء الفضالى مدير المكتب الفنى.



