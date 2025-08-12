السيسي: تخلي مصر عن حصتها من مياه النيل يعني تخليها عن حياتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق يصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يتم فقده في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية، وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل.

كما أكد الرئيس السيسى، أن مصر تتحدث فقط عن حوالي ٨٥ مليار متر مكعب، هي حصة مصر والسودان من مياه النيل، وهو ما يمثل حوالي ٤٪؜ فقط من الإجمالي.

السيسي: نحن نريد أن نتعاون معًا من أجل تحقيق استقرار بلداننا

وأضاف الرئيس السيسي: نحن نريد أن نتعاون معًا من أجل تحقيق استقرار بلداننا، ومصر ليس لديها موارد أخرى من المياه، ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار، ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وشهدت المباحثات الارتقاء بالعلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين فضلا عن تطورات العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين فضلًا عن المصالح الأفريقية المشتركة



