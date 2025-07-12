نهائي كأس العالم للأندية 2025.. 4 عوامل تمنح تشيلسي الأفضلية أمام باريس سان جيرمان.. ورقم تاريخي ينتظر لويس إنريكي حال التتويج باللقب

يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي كأس العالم للأندية 2025، مساء غد الأحد، على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة إم بي سي مصر 2.

أول نهائي أوروبي في تاريخ كأس العالم للأندية

وسيكون هذا أول نهائي في تاريخ كأس العالم للأندية لفريقين من نفس القارة، بسبب طبيعة البطولة بنظامها الجديد الموسع، وسيسعى تشيلسي لأن يكون أول فريق إنجليزي يفوز بكأس العالم للأندية مرتين، ولكن في حال خسارته، سيكون البلوز أول فريق يخسر مرتين في الدور النهائي من البطولة.

أما باريس سان جيرمان، فيرغب في الفوز بها للمرة الأولى وفي المرة الأولى من النسخة الجديدة، إلى جانب إمكانية تدوين اسمه في تاريخ هذه البطولة، إذا فاز على تشيلسي فقد تجاوز فريق لويس إنريكي بالفعل رقمه القياسي في عدد الانتصارات الذي حققه في موسم 2015-16 تحت قيادة لوران بلان، حيث يُعد فوزه في نصف النهائي على ريال مدريد هو الفوز الثامن والأربعين للفريق هذا الموسم.

آخر مواجهة بين تشيلسي وباريس سان جيرمان

آخر مرة التقى فيها الفريقان كانت في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2015-16، والتي شهدت تأهل باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

4 عوامل تمنح تشيلسي الأفضلية أمام باريس سان جيرمان

وهناك 4 عوامل قد تمنح فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا التفوق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، وفقا لموقع وين وين.

تشيلسي متخصص في النهائيات

سيسعى تشيلسي إلى الاعتماد على سجله المتميز في المباريات النهائية، حيث فاز بآخر خمس مباريات له (باستثناء كأس السوبر الأوروبي في عام 2013).

ولم يتوقع الكثيرون وصول تشيلسي بقيادة إنزو ماريسكا إلى هذه المرحلة، فقد كان المرشحون الأوفر حظًّا معورفين، ولكن بفضل الأداء القوي والقرعة الموفقة والتعاقد مع مهاجم بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني في منتصف البطولة، أصبحوا الآن على بُعد مباراة واحدة من المجد.

كان التطور الهجومي لتشيلسي تحت قيادة إنزو ماريسكا محوريًّا في مسيرته نحو نهائي كأس العالم للأندية. ففي ست مباريات، سجل الفريق 14 هدفًا (2.33 هدفًا في كل 90 دقيقة).

تعطيل قوة باريس سان جيرمان في الشوط الأول

قد يكون الشوط الأول حاسمًا بالنظر إلى سرعة باريس سان جيرمان في بدء بعض مبارياته، وخاصة ضد ريال مدريد عندما سجل 3 أهداف في بداية المباريات، حيث سجل 10 أهداف في الشوط الأول في كأس العالم للأندية هذا العام، فقط بايرن (11) لديه عدد أكبر من الأهداف.

لكنه يواجه تشيلسي الذي لم يستقبل أي هدف في الشوط الأول في البطولة، وفي الواقع، لم يسمحوا لمنافسيهم سوى بـ 0.85 هدف متوقع خلال الشوط الأول، وهو أقل من أي فريق آخر، على الرغم من لعبهم مباريات أكثر من جميع الفرق الأخرى باستثناء ثلاثة.

خطورة تكتيك تشيلسي في الهجمات المرتدة

تكتيكيًّا، استخدم المدير الفني للبلوز إنزو ماريسكا المنافسين الأقل قوة في البطولة كساحة اختبار، ليس فقط لتجربة أفكار للموسم المقبل، ولكن أيضًا لدمج التعاقدات الجديدة في أسلوب لعبه بشكل سريع. لكن مع ازدياد التحديات، اتخذ الطريقة المألوفة، فعلى سبيل المثال، عاد كول بالمر إلى مركزه المفضل في مركز الجناح الأيمن، بعد فترة لعب على اليسار.

ينصب التركيز كما كان الحال في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي- على الحفاظ على الاستحواذ المنظم والمنهجي، حيث لعب تشيلسي 4.5% فقط من تمريراته الطويلة في كأس العالم للأندية، وهو ثاني أقل معدل بعد مانشستر سيتي (3.4%).

ولكن عندما يجد أسلوبهم الصبور والمتأني ثغرة، فإنهم يضربون بسرعة وقوة. جاءت ستة من أهدافهم من هجمات مرتدة سريعة، وهي الأعلى في البطولة، وسجل الجناح السريع بيدرو نيتو ثلاثة منها.

التنوع الهجومي في فريق تشيلسي

كان التنوع هو جوهر أسلوب البلوز، فقد سُجلت آخر 10 أهداف لهم في كأس العالم للأندية (باستثناء الأهداف العكسية) من قبل تسعة لاعبين مختلفين، وكان الوافد الجديد جواو بيدرو الوحيد الذي سجل أكثر من هدف خلال تلك الفترة، حيث سجل كلا الهدفين في أول ظهور له في مباراة نصف النهائي التي فاز فيها فريقه 2-0 على فلومينينسي البرازيلي.

جواو بيدرو يكون بذلك قد سجل سبعة أهداف في آخر تسع مباريات، بدأها كأساسي في جميع المسابقات مع برايتون وتشيلسي. وإذا بدأ أساسيًّا وسجل هدفين آخرين يوم الأحد، فسيصبح أول لاعب يسجل هدفين أو أكثر في أول مباراتين له كأساسي مع نادٍ في الدوري الإنجليزي، منذ مواطنه البرازيلي جابرييل مارتينيلي مع أرسنال في عام 2019.

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