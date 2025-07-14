جواو بيدرو يكذب تصريحات لويس إنريكي بعد أزمة نهائي مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، كشف النجم البرازيلي جواو بيدرو، لاعب تشيلسي أسباب اشتباكه مع مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي بعد نهاية المباراة.

سجل جواو بيدرو هدفا، في فوز تشيلسي أمام سان جيرمان 3-0 في نهائي مونديال الأندية، لكنه دخل في مشادات مع حارس مرمى بي آس جي جيان لويجي دوناروما والمدرب لويس إنريكي الذي دفعه بيده على وجهه ليسقط بيدرو أرضًا.

وهرع لاعبو الفريقين للتدخل، واستغرق الأمر بضع دقائق قبل أن يفصل بينهما بعض البدلاء من الفريقين ويهدأ التوتر.

وعلق جواو بيدرو على الحادثة قائلا إنه هب لنجدة مواطنه أندريه سانتوس الذي كان عرضة للتهجم من جيانلويجي دوناروما وفق قوله.

وتحدث بيدرو لوسائل الإعلام البرازيلية وأوضح أنه ذهب في البداية للدفاع عن مواطنه أندريه سانتوس لكنه فوجئ بدوناروما ثم إنريكي يهاجمانه.

وتابع: "ذهبت لحماية أندريه، رأيت لاعبي الفريق المنافس يتزاحمون حوله. وكأي برازيلي، ذهبت لحماية صديقي ومواطني، كان الكثير من اللاعبين يتوافدون، وفي تلك الفوضى، انتهى بي الأمر على الأرض بعد أن دفعني لويس إنريكي،. إنه جزء من اللعبة ولكن أعتقد أنهم لم يعرفوا التعامل الجيد مع الخسارة، هذه هي كرة القدم".

تصريحات إنريكي

وكان الاسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، كشف حقيقة الاعتداء على جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي بعد انتهاء مباراة الفريقين في نهائي مونديال الأندية.

وقال إنريكي قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "في نهاية المباراة، كان هناك موقف كان من الممكن تجنبه".

أوضح المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان "كان هدفي هو فصل اللاعبين لتجنب أي مشاكل أخرى، وكان علينا جميعا منع تفاقم الموقف وسط حالة من التوتر والضغط".

وشدد أنريكي في تصريحاته أنه لم يقصد الاعتداء على جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي بعد انتهاء مباراة الفريقين في مونديال الأندية.

واختتم: "لقد رأيت ماريسكا يدفع اللاعبين، وآخرين يدفعونه، هذه مواقف يجب علينا تفاديها، لذا كنت أفصل اللاعبين"

وحقق تشيلسي إنجازا تاريخيا غير مسبوق بتتويجه بأول كأس عالم للأندية في صيغتها الجديدة والموسعة أمس الأحد بعد أن سحق باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا (3 ـ0) في النهائي.

وقدم النجم البرازيلي جواو بيدرو أداء مذهلا في نصف النهائي والنهائي في البطولة التي لم يكن اللاعب ضمن قائمة تشيلسي عندما بدأت منافساتها يوم 14 يونيو الماضي.

وانتقل جواو بيدرو من برايتون الإنجليزي إلى تشيلسي يوم 2 يوليو أي قبل 3 أيام فقط من مباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي الفريق ذاته الذي حمل بيدرو ألوانه في بداياته الاحترافية.

ولم يكن الجناح البرازيلي يحلم بأفضل من تلك البداية التي قدمها مع الفريق اللندني عندما أحرز هدفين في فوز فريقه على فلومينينسي، دون أن يحتفل بهدفيه احتراما لناديه الأصلي.

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