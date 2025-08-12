ادينا وشك، إمام عاشور يثير غضب المصريين لتجاهله مشجعا طلب التقاط صورة معه (فيديو)

إمام عاشور، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لأحد المشجعين البسطاء، حاول أن يلتقط صورة له مع لاعب الأهلي إمام عاشور، أثناء تواجده في سيارته مع ابنته كتاليا، لكن اللاعب إمام عاشور رفض الالتفات له، وأخذ يداعب ابنته خلف زجاج السيارة.

إمام عاشور يتجاهل مشجع طلب التقاط صورة معه

ويظهر المقطع فرحة أحد المشجعين البسطاء عند رؤيته لـ اللاعب إمام عاشور في سيارته، وحاول أن يلتقط صورة له مع اللاعب، الذي جلس يداعب ابنته خلف زجاج السيارة دون أن يلتفت له، ما دفع الشاب إلى القول: "الباشا حبيب قلبي.. ادينا وشك"، لكن عاشور آثر عدم النظر للمشجع.

ايه. الرخص ده.

هوا البنى ادم دا مجنون

وأثار مقطع الفيديو حالة من الاستياء بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ومشجعي كرة القدم، الذين عبروا عن رفضهم لتصرف اللاعب إمام عاشور مع المشجع الذي أراد التقاط صورة معه، وبينما أكد آخرون أن المشجع أخطأ في الذهاب إلى اللاعب لالتقاط صورة معه، قائلين: إن "مشاهير الكرة أو الفن صنيعة جمهورهم، وهم من منحوهم الشهرة ولابد أن يكون التعامل مع الجمهور بما يليق".

شخص بسيط فرحان وإمام عاشور أخطأ

علقت البلوجر سحر رعد قائلة: "شخص بسيط فرحان أنه رأى شخص مشهور وحابب يتصور معه زي أي إنسان بيحب يتصور مع المشاهير.. لم يرتكب خطأ حتي يتجاهله إمام عاشور".

وقال البلوجر أحمد صابر: "شخصيا ضد هذا التصرف المهين...".

بينما علق البلوجر نور عبده قائلًا: "هو مش طبيعي ما يفعله المشجع وبعدين في طفلة حرفيًا إمام عاشور مش غلطان".

وعبر البلوجر وائل عبد الله عن استياءه فقال: " كابتن إمام ولا هو هنا إن شاء الله لما يروح فريق شركات ولا مصانع ممكن يبص للناس".

الجدير بالذكر أن مصدر بالنادي الأهلي كشف أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للأهلي، سيكون جاهزًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة غزل المحلة يوم ٢٥ أغسطس الجاري، حيث يضع اللاعب في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في عظمة الترقوة.



