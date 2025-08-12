الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

حجز البلوجر بسمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

البلوجر بسمة، فيتو
 أمرت النيابة العامة بحجز التيك توكر “بسمة”؛ لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام تلك المنصات بشكل مسيء يخالف القوانين والآداب العامة.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على هواتف المتهمة، المحمولة والأدوات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر الشهيرة "بسمة" لنشرها مقاطع على منصات التواصل لنشر الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع.

 

نشر وبث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي

جاءت تلك الحملات الأمنية بعد تلقي بلاغات ضد عدد من البلوجرات تم توجيه اتهامات لهم بنشر وبث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة قد ألقت القبض على عدد كبير من التيك توكرز، على خلفية بلاغات تتهمهم بنشر محتويات مخالفة لقيم المجتمع المصري، ومن شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي، كما وجهت النيابة العامة لبعضهم اتهامات بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال ارتكاب جرائم متعلقة بغسيل الأموال.

