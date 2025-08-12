لأول مرة في تاريخ التنسيق، كلية الطب تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الثالثة لهذا السبب

كشف مصدر مسئول في وزارة التعليم العالي أسباب إتاحة كليات القمة، الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، لطلاب المرحلة الثالثة 2025 لتنسيق الجامعات للشعبة العلمية نظام قديم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن السبب في ذلك يرجع إلى أن هناك طلابا في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات ثانوية عامة نظام قديم حاصلين على مجاميع مرتفعة لكنهم سيؤدون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة، في المواد غير المضافة للمجموع.

حقيقة إتاحة كلية الطب لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات

وأوضح المصدر ان نظام تنسيق طلاب النظام القديم بالثانوية العامة قائم على الحد الأدنى للثلاث سنوات السابقة، لذلك فإن هناك طلابا لديهم فرصة لدخول إحدى كليات القطاع الطبي وهذا متاح لهم مهما كان عددهم كبيرا أو قليلا.

وأكمل المصدر: “هناك أيضا طلاب من النظام القديم بالثانوية العامة لم يقوموا بتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى، وهؤلاء من حقهم الاحتفاظ بفرصتهم في الالتحاق بإحدى كليات القطاع الطبي”.

وأكد المصدر أن الأماكن الشاغرة بالكليات يتم الإعلان عنها حتى إذا توفر مكان لطالب واحد فقط، مشيرا إلى أن كل الطلاب متساوون في الحق في الحصول على فرصهم في التنسيق.

وأعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء، الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، والتي أكدت وجود أماكن شاغرة بعدد كبير من كليات القمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2025، لطلاب الثانوية العامة نظام قديم.

ومن هذه الكليات، الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة.

الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني صناعى قنا

آداب انتساب موجه حلوان

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

حقوق انتساب موجه القاهرة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفني التجارى بالزقازيق

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الإلكترونية)

المتوسط للخدمة الاجتماعية باسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين مطروح

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

آداب انتساب موجه بور سعيد

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه بنها

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

ك.ت. فني صناعى بنها

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

الفني للفنادق بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين جنوب الوادي

تربية (طفولة) الغردقة

حقوق انتساب موجه بني سويف

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

آداب انتساب موجه المنيا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فني صناعى قويسنا

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات أسيوط

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (مالية)

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج

آداب انتساب موجه بني سويف

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات مدينة السادات

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

خدمة اجتماعية أسيوط

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

حقوق انتساب موجه المنصورة

الفني التجاري بقنا

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

