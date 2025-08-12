سياحة وفنادق ودار علوم وحقوق وآداب، أبرز الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة 2025 من تنسيق الجامعات في الكليات، وجاءت كالتالي:

أماكن شاغرة للمرحلة الثالثة 2025

وأتيحت أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات بهذه الكليات:

حقوق

تربية رياضية

اقتصاد منزلي

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية

حقوق انتساب

سياحة وفنادق

سياحة وفنادق تعليم تبادلي

تربية شعبة تربية فنية

تربية نوعية

دار العلوم

تربية طفولة

آداب

خدمة اجتماعية

تربية ابتدائي

بالإضافة إلى عدد كبير من المعاهد وجاءت كالتالي:

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحة.

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال.

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

الفني التجارى ببور سعيد

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

العالي خدمه اجتماعية بور سعيد

الفني التجارى بدمياط

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

المتوسط للخدمه الاجتماعية بأسوان

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة.

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات سوهاج.

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين العريش.

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية.

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

الفني التجارى ببنها

العالي سياحة وفنادق الغردقة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات العريش

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

الفني التجارى بقنا

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات قناة السويس بالإسماعيلية

الفني التجارى بالروضة

الفني التجارى بسوهاج

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم.



