مصدر بالأهلي: أشرف داري تحت التقييم حتى يناير

 قال مصدر داخل الأهلي إن المغربي أشرف داري مدافع الفريق يبقى محل التقييم حتى يناير القادم، وحال عدم استفادة الفريق من خدماته سيتم تسويقه للحفاظ على حقوق النادي المالية والتسويقية، خاصة في ظل السعي للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في الميركاتو الشتوي القادم في يناير. 

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فريق فاركو الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس. 

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولةالدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

