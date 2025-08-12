المشدد 7 سنوات لعصابة الترامادول في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 4 عاطلين بتهمة حيازة كمية من أقراص مخدر الترامادول وأسلحة نارية بدائرة قسم شرطة السلام بالسجن المشدد 7 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن “م ع” عاطل، و"أ م"، عاطل، و"س. م" عاطل و"أ.ط" عاطل، أحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن “بندقية خرطوش”، كما أحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات وهي 5 طلقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أحرزوا بقصد الاتجار كمية من أقراص الترامادول المخدر بلغت 10 آلاف قرص وميزان حساس ومبلغ مالي.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام معلومات تفيد بقيام 4 أشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن وحدة بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.



وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ وقيام 4 عاطلين باتخاذ منطقة السلام مكانا لترويج مخدر الترامادول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهمين، وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الترامادول والأسلحة النارية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

