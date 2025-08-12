الثلاثاء 12 أغسطس 2025
رياضة

باريس سان جيرمان يسعى لمواصلة سيطرته الأوروبية أمام توتنهام في كأس السوبر

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي لتأكيد سطوته القارية بعدما توج بطلا لأوروبا عندما  يواجه توتنهام  بطل "يوروبا ليج" الأربعاء في مباراة الكأس السوبر الأوروبي على ملعب فريولي في أوديني.

سان جيرمان ضد توتنهام في السوبر الاوروبي 


ورغم هزيمة باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشلسي (0-3)، لا يزال صيفه حافلا بسجل استثنائي وذلك بعد فوزه التاريخي بدوري أبطال أوروبا ورباعية ألقاب محلية غير مسبوقة.

وأثبت باريس سان جيرمان قدرته على بلوغ آفاق جديدة بفضل التطور الهائل والصلابة التي أظهرها بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي.


ويدخل سان جرمان الذي تخلص من نجوم العيار الثقيل بدءا من الأرجنتيني ليونيل ميسي مرورا بالبرازيلي نيمار وانتهاء بمهاجمه كيليان مبابي، الموسم الجديد مع جرعات ثقة إضافية ساعيا للاستفادة من هذه النجاحات لمواصلة هيمنته الأوروبية والمحلية.


ورغم هذا التفاؤل، يرى البعض أن غياب لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيش عن صفوف سان جرمان بسبب الايقاف، يُؤثر على حظوظ النادي الباريسي في مباراة الأربعاء، علما انه لن يشارك أيضا أمام نانت في "ليج 1" ضمن المرحلة الأولى.


وبعد حرمانه من لاعب خط الوسط المحوري اثر طرده في نهائي كأس العالم للأندية، يتعيّن على إنريكي الآن إعادة النظر في خططه وتحمل ضربة موجعة في لحظة حاسمة من الموسم.

