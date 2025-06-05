كل ما تريد معرفته عن القاطرة الأولى رأس الحكمة أحدث القطع المنضمة إلى القوات البحرية

شهد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية، تسلم القاطرة الأولى (رأس الحكمة) من طراز أزيموث (RASTR 3200) ASD من إجمالي عدد (3) قاطرات يتم تشييدهم لصالح القوات البحرية المصرية.

وجاءت أبرز المعلومات عن القاطرة الجديدة كالتالي:

_ تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية (BV) وذلك ضمن عقد الإتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية.

_ وتتميز القاطرة (ASD) بسعرها التنافسي وزيادة قوة الشد التي تبلغ (85) طنًّا، وسهولة المناورة والتحكم مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية فى ذلك المجال.

_تهدف شركة ترسانة الإسكندرية للمنافسة في سوق القاطرات العالمية بهذا الطراز لأول مرة فى مجال صناعة القاطرات البحرية بمصر وأن تكون مركزًا لبناء وإنتاج هذا النوع من القاطرات لمختلف البلدا خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري حسام الدين عزت رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية وعدد من قادة القوات البحرية وهيئة الإشراف الفرنسية (BV) ومجموعة من ممثلى كبرى الشركات العالمية المختصة في المجال البحري.

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