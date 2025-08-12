آثار وتربية وفنون جميلة وآداب وزراعة، الكليات المتاحة للشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، بالإضافة إلى الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة بالكليات للشعبة العلمية 2025 والتي جاءت كالتالي:

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة علمي 2025

جاءت الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة للشعبة العلمية 2025 كالتالي:

آثار

تربية

الآداب

كلية الثروة السمكية

فنون جميلة

حقوق

خدمة اجتماعية

الكلية التكنولوجية

آداب انتساب

حقوق انتساب

تربية رياضية

دار علوم انتساب

خدمة اجتماعية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تربية نوعية

تربية ابتدائي

تربية طفولة

تربية فنية

سياحة وفنادق

تربية موسيقية

اقتصاد منزلي

تربية طفولة مبكرة

زراعة

علوم شعبة رياضة

اقتصاد منزلي

كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.

بالإضافة لذلك هناك عدد كبير من المعاهد المتاحة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة 2025 كالتالي:

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات – نظم المعلومات الإدارية

العالي النوعي سياحة وفنادق وإرشاد سياحي – مصر الجديدة

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية – طالبات

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة – طالبات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة – نظم المعلومات الإدارية

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

الفني التجاري بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد عالي سياحة وفنادق كينج مريوط

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة – المعادي

الجزيرة العالي شعبة تجارة – المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية – إدارة وسكرتارية

العالي تسويق – شعبة نظم – تجمع أول

العالي تسويق – شعبة تسويق – تجمع أول

العالي تسويق – شعبة محاسبة – تجمع أول

معهد عالي تعاون زراعي – شعبة تسويق دولي – شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي – شعبة نظم معلومات زراعية – شبرا الخيمة

العالي للعلوم الإدارية – 6 أكتوبر

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية – شعبة محاسبة

تربية (طفولة) – السويس

العالي خدمة اجتماعية – 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية – شعبة إدارة أعمال

خدمة اجتماعية – انتساب موجه – الفيوم

خدمة اجتماعية – انتساب موجه – حلوان

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية – التجمع الخامس (تجارة إنجليزي)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر – شعبة (إدارة – محاسبة – تجارة خارجية)

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا – شعبة العلوم التجارية – تخصص (إدارة أعمال – محاسبة)

تربية رياضية (علوم الرياضة) – بنين – بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة) – بنات – بني سويف

العالي للدراسات المتطورة بالهرم – نظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطورة بالهرم – شعبة تجارة ومحاسبة

الفني للفنادق – قنا

الفني للفنادق – الإسكندرية

الفني للفنادق – المطرية

العالي سياحة وفنادق – 6 أكتوبر

المصري العالي سياحة وفنادق – مصر الجديدة

معهد الألسن العالي – شعبة سياحة وفنادق – مدينة نصر

سيناء عالي سياحة وفنادق – رأس سدر

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية – دمياط الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.