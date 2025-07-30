قضت محكمة جنايات المنصورة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لشاب بتهمة هتك عرض طفلة قاصر بالقوة وملامسة جسدها، وذلك أثناء قضاء حاجتها داخل منزل تحت الإنشاء بمركز السنبلاوين.

المشدد 3 سنوات لشاب هتك عرض قاصر بالقوة في الدقهلية

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن السيد عاشور، وعضوية المستشارين محمد صلاح البرعي، ومحمد عاطف الجرزاوي، وذلك في القضية رقم 13897 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 1114 لسنة 2025 جنوب المنصورة.

قرار إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم محمد أ. س. ح.، 27 سنة، محبوس، للمحاكمة الجنائية، لأنه بتاريخ 18/4/2025 بدائرة مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، هتك عرض الطفلة المجني عليها رودينا أ. أ. س.، والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، بالقوة، بأن قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها كرهًا عنها، مستغلًا حداثة سنها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض «كتر».

هددها بكتر ولامس أجزاء حساسة بالقوة

وقال والد الطفلة، إن ابنته المجني عليها أخبرته بأنها أثناء تواجدها بالعقار محل الواقعة لقضاء حاجتها، فوجئت بصعود المتهم خلفها حاملًا سلاح أبيض «كتر»، مهددًا إياها به، وهتك عرضها كرهًا عنها، بأن قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها بالقوة، مستغلًا في ذلك حداثة سنها.

أقوال الشهود في واقعة هتك عرض طفلة

وأفاد الشاهد الثاني السيد ن. ح.، 27 سنة، حارس عقار، بإبلاغ الأهالي له بصعود المتهم خلف الطفلة المجني عليها بالعقار محل حراسته، وباستبيانه للأمر أبصر المتهم حال احتضانه للمجني عليها، فتوجه صوبه لضبطه فقام بتهديده بـ«كتر» بيده، وتمكن من ضبطه عقب ذلك بمساعدة الأهالي.

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