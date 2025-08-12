الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

حجز مالك مصنع أحذية نشب به حريق في المرج

حريق مصنع، فيتو
حريق مصنع، فيتو

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مصنع للأحذية بمؤسسة الزكاة بمنطقة المرج نشب به حريق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بحجز مالك المصنع لحين الاستعلام عن التراخيص وبيان الالتزام بشروط السلامة المهنية.


حريق مصنع للأحذية في مؤسسة الزكاة بالمرج


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للأحذية في مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

