تحقيقات النيابة: ماس كهربائي وراء حريق سيارة بالسلام

حريق سيارة، فيتو
حريق سيارة، فيتو

أمرت  نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة سيارة ملاكى نشب بها حريق داخل نفق السلام دون إصابات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وكشف تقرير المعمل الجنائي أن ماسا كهربائيا من البطارية بالاضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجو أدى إلى اشتعال النيران.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكى فى نفق السلام وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.


وبالفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي بنفق السلام تصاعد منها دخان كثيف فنزل السائق لتفقد الأمر ولكن سرعان ما اشتعلت بها النيران وقام الأهالي بإبلاغ قوات الأمن التي حضرت بصحبة سيارة إطفاء ورجال المرور.


ونجح رجال الحماية المدينة في السيطرة على النيران وإزالة السيارة المحترقة إلى جانب الطريق وتيسير الحركة المرورية.

