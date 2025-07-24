المركزي الأسترالي: نسعى لخفض أسعار الفائدة تدريجيا مع استمرار قوة سوق العمل

قالت ميشيل بولوك، رئيسة البنك المركزي الأسترالي، اليوم الخميس إن النهج المدروس والتدريجي تجاه تخفيف السياسة النقدية لا يزال مناسبًا، حيث يظهر سوق العمل تراجعا طفيفا فقط رغم التقدم في كبح التضخم.

ارتفاع معدل البطالة في أستراليا

وأشارت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) خلال حديثها في فعالية بسيدني، إلى أنه على الرغم من أن بيانات شهر يونيو أظهرت ارتفاعا ملحوظا في معدل البطالة، إلا أن مقاييس أخرى، مثل معدل الوظائف الشاغرة، ظلت مستقرة مؤخرا، بحسب شبكة إنفستنج الأمريكية.

وأضافت: "بشكل أوسع، لا تشير المؤشرات الرئيسية إلى زيادات كبيرة أخرى في معدل البطالة على المدى القريب"، ولا تزال نسبة التوظيف إلى السكان قرب مستويات قياسية، على عكس الانخفاضات التي شوهدت في اقتصادات متقدمة أخرى.

وقالت بولوك: "منذ فبراير، خفضنا سعر الفائدة النقدي بمقدار 50 نقطة أساس. ويواصل المجلس الحكم بأن النهج المدروس والتدريجي لتخفيف السياسة النقدية هو النهج المناسب".

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% بعد الخطاب، على توقعات بتأخير خفض أسعار الفائدة وتقليل حدتها.

انخفاض التضخم في الربع الثاني من 2025

تأتي هذه التصريحات بعد انخفاض التضخم في الربع الثاني من العام إلى النصف الأدنى من النطاق المستهدف للبنك المركزي الأسترالي البالغ 2-3%، رغم أن بولوك حذرت من أن ذلك يعكس جزئيًا إجراءات مؤقتة لتخفيف تكاليف المعيشة.

وأبرزت بولوك كيف سمحت توقعات التضخم المستقرة للبنك المركزي الأسترالي باتباع مسار تشديد أقل حدة من نظرائه العالميين خلال مكافحة التضخم. وبلغ سعر الفائدة النقدي ذروته عند 4.35% مقارنة بمستويات أعلى في أماكن أخرى.

وأكدت المحافظة أن البنك المركزي الأسترالي على استعداد للاستجابة بحزم لأي صدمات اقتصادية عالمية، لكنها أشارت إلى أن احتمالية حدوث حرب تجارية سلبية حادة يبدو أنها قد تضاءلت.

واختتمت بولوك قائلة: "إن أفضل طريقة لتعزيز الرفاهية الاقتصادية للأستراليين هي تحقيق تضخم منخفض ومستقر إلى جانب التوظيف الكامل".

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