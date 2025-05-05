إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

تمكنت إدارة مرور الفيوم، من إزالة آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الغربي، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق، بعد توقف دام أكثر من ساعة، كما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.



انقلاب سيارة ميكروباص

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، ما أدى إلى انقلابها بالقرب من كمين الروس، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير عن حالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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