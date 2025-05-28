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خارج الحدود

دعونا نستمع لصرخات الأمهات، بابا الفاتيكان يطلق نداء لوقف إطلاق النار في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

دعا البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان إلى ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة والاحترام الكامل للقانون الإنسانى الدولى وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال بابا الفاتيكان - خلال العظة الأسبوعية بساحة القديس بطرس اليوم الأربعاء، "من قطاع غزة، ترتفع صرخات الأمهات والأباء إلى السماء الذين يحملون جثث أطفالهم الهامدة، والذين يضطرون باستمرار إلى التنقل بحثا عن القليل من الطعام والمأوى الآمن من القصف بشكل مكثف".

بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة من أجل السلام

وأطلق البابا نداء بوقف إطلاق النار في غزة، قائلا "أوجه ندائي إلى المسئولين، أوقفوا القتال".. داعيا إلى الصلاة من أجل السلام.

جدير بالذكر أن فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة أونروا، أعلن  أن 310 أفراد من طواقم المنظمة قتلوا خلال الحرب في غزة، وأن هناك 500 موظف من المنظمات الإنسانية قتلوا في الحرب على غزة.

حصر توزيع المساعدات في 3 أو 4 نقاط

وأضاف المفوض العام لمنظمة أونروا، في مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن حصر توزيع المساعدات في 3 أو 4 نقاط يجبر سكان غزة على النزوح، متابعا: “كنا نوزع المساعدات في غزة سابقا عبر 400 نقطة”.

غالبية مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر الإخلاء العسكري

ولفت المفوض العام لمنظمة أونروا، أن غالبية مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر الإخلاء العسكري، وأن سكان غزة محاصرون في منطقة صغيرة بالقطاع.

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