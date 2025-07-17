بابا الفاتيكان يطالب بوقف إطلاق النار بعد قصف كنيسة بغزة: حزين لألم الأبرياء

أعرب بابا الفاتيكان، البابا لاون 14 عن حزنه العميق، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة "العائلة المقدسة" الكاثوليكية فى قطاع غزة، ودعا إلى وقف فورى لإطلاق النار، مشددا على أهمية الحوار والمصالحة كسبيل لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

راعي كنيسة العائلة المقدسة المصاب بجروح طفيفة فى ساقه إثر القصف

ووفقا لموقع الفاتيكان نيوز، فقد جاءت رسالة البابا فى برقية رسمية وقعها الكاردينال بيترو بارولين، سكرتير دولة الفاتيكان، موجهة إلى الأب جابريل رومانيلى، راعي الكنيسة المصاب بجروح طفيفة فى ساقه إثر القصف وتلقى العلاج بمستشفى الأهلي بغزة.

التحرك العاجل لإنهاء العنف المتصاعد في غزة

وأكد البابا فى البرقية أنه يشارك أبناء الكنيسة الألم والحزن، جراء هذا الاعتداء، خصوصًا وأن الكنيسة كانت قد وفرت ملاذًا آمنًا لأكثر من 500 شخص منذ بداية الحرب، بينهم نساء وأطفال الأبرياء، وقال "أعهد بأرواح الضحايا إلى رحمة الله اللامتناهية، وأعبر عن قربى الروحى من الجرحى والمصابين"، حسبما جاء فى نص البرقية.

كما دعا البابا المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لإنهاء العنف المتصاعد فى غزة، محذرًا من تفاقم الأزمة الإنسانية.

دمار واسع النطاق فى غزة

ويذكر أنه وقع الهجوم على الكنيسة اليوم 17 يوليو، وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، مما أثار استنكارًا واسعًا، خاصة أن المكان يُعد من المرافق الدينية النادرة التى كانت لا تزال تؤوى مدنيين وسط دمار واسع النطاق فى غزة.

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