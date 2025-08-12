الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

رابط التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي 2026/2025 للطلاب الجدد والقدامى بجامعة حلوان

جامعة حلوان،فيتو
يبحث عدد كبير من طلاب جامعة حلوان عبر محركات البحث المختلفة عن رابط التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.

 

وأعلنت جامعة حلوان فتح باب التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ذلك الطلاب الجدد والقدامى من الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات والمعاهد الفنية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

 

فتح باب التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ للطلاب الجدد والقدامى بجامعة حلوان

وهناك مجموعة من الخطوات للتقديم للمدن الجامعية بجامعة حلوان:

- الدخول إلى موقع https://modon.helwan.edu.eg

- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

- ملء البيانات المطلوبة بدقة.

- اتباع التعليمات الخاصة بالتقديم، مثل رفع المستندات المطلوبة وإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

 

وتكون مواعيد التقديم:

- الطلاب القدامى: يبدأ التقديم من ١١ أغسطس ويستمر حتى ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥.

- الطلاب الجدد: يبدأ التقديم بعد كل مرحلة من مراحل التنسيق.

أما عن شروط القبول الأساسية هي:

- أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى كليات جامعة حلوان.

- ألا يكون من سكان القاهرة الكبرى.

- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية أو تم فصله من المدينة الجامعية سابقًا.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

