الحصري يرتل وشعيشع وعبد الباسط يجودان، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود الثلاثاء

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سور المطففين / الانشقاق / البروج/ الطارق 30 ق.



18:59( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النجم / القمر / الرحمن 40ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتى هود / والانفطار 45ق.



03:30(قبل الفجر) للشيخ إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سورة الأنبياء 30.





تلاوات المصحف المرتل ليوم الثلاثاء

الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي القصص - العنكبوت ومدة التلاوة / ٢٩ق.



الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتى العنكبوت - الروم ومدة التلاوة / ٣٠ق.



الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتى الروم - الفرقان - السجدة الأحزاب ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة الأحزاب ومدة التلاوة / ۲۸ ق.



الساعة / ١١:١٨ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي سبأ - فاطر ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ١١:٥٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور- فاطر - يس - أول الصافات ومدة التلاوة /28 ق.



الساعة / ١٣:٤٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الصافات - ص ومدة التلاوة / ۳۱ ق.



الساعة / ١٥:١٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي ص - الزمر ومدة التلاوة / ۲۸ ق.



الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي لزمر - غافر ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ٠٢:٢٥ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور غافر - فصلت - الشورى.



الساعة / ٠٢:٥٥ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الشورى - الزخرف ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ٠٥:٢١ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الزخرف - الدخان - الجاثية – الأحقاف ومدة التلاوة / ۳۱ ق.



فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:٠٠ والتلاوة من / من آية ٥ سورة فاطر إلى آية ۱۹ سورة يس تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله/ ومدة التلاوة ٢٣ق.



فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٢ والتلاوة من سورة يس من آية إلى آية من سورة الصافات تسبقها تقدمة د / عبد الكريم صالح ومدة التلاوة 21 ق.





أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة ٠١:٥٣٠ تلاوة للقارئ الشحات محمد أنور / من آية ٦ من سورة الممتحنة حتى آية 7 من سورة الطلاق / ۳۰ ق.

