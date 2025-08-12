الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لتنشيط الاستثمار، انطلاق المهرجان الصيفي الأول لجمصة 2025 (فيديو وصور)

مهرجان مصيف جمصة،
مهرجان مصيف جمصة، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء أمس، مراسم انطلاق المهرجان الأول لـ مصيف جمصة 2025 والمقرر استمراره حتى 13 أغسطس الجاري.

وأجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “لتنشيط الاستثمار.. انطلاق المهرجان الصيفي الأول لجمصة 2025”.

 

 

تم الاحتفال بحضور نائب محافظ الدقهلية الدكتور أحمد أنور ورئيس مدينة جمصة الدكتور عمرو عبد العاطي وتامر علي ومحمد مدحت ولفيف من وكلاء الوزارة ورؤساء مدن محافظة الدقهلية والمستثمرين.

 

وتتم متابعة التجهيزات تحت قيادة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، ونواب رئيس مدينة جمصة.

ومن جانبه، أكد عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، أن الهدف من انطلاق المهرجان هو الترويج لمدينة جمصة ملف الاستثمار والسياحة خاصة أن مدينة جمصة تنتهج سياسة تستهدف تحويل المدينة من مصيف الى مدينة المعيشة على مدار العام وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

 

برنامج انطلاق فعاليات المهرجان

ويعد هذا المهرجان خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة جمصة كوجهة سياحية متميزة على ساحل البحر المتوسط، إذ تسعى الجهات المنظمة من خلاله إلى تقديم مزيج من المتعة والترفيه والفنون والرياضة، بما يلبي تطلعات جميع الفئات العمرية.

 

برنامج حافل بالعروض والأنشطة

يتضمن المهرجان باقة متنوعة من العروض الفنية التي يشارك فيها فنانون محليون وضيوف من خارج المدينة، حيث ستقدم فرق موسيقية واستعراضية عروضًا حية على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى فقرات غنائية ومسرحية تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الحاضرين.

وأكد القائمون على المهرجان أن الهدف من هذه الفعالية لا يقتصر على الترفيه فحسب، بل يمتد إلى تنشيط السياحة الداخلية وجذب مزيد من الزوار إلى المدينة، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، خاصة في موسم الصيف الذي يشهد إقبالًا متزايدًا على المدن الساحلية.

وأشاروا إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار خطة متكاملة لتسويق جمصة كإحدى الوجهات المميزة للسياحة العائلية والشبابية، مع توفير بيئة آمنة وجاذبة للزوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استعراض الدقهلية اليوم البحر المتوسط الفئات العمرية الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ساحل البحر المتوسط حافظ الدقهلية محافظ الدقهلية نائب محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يقرر إيقاف عمل عمال النظافة خلال أوقات الذروة بالموجة الحارة

نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية ببلقاس

محافظة الدقهلية تحصد 4 مراكز متقدمة في أربعة مجالات بمهرجان إبداع (صور)

الأكثر قراءة

فيديوهات خادشة وانتحال صفة "أنثى"، حجز البلوجر "ياسمين" بسجن الرجال

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد إعلان نتائج القبول بالكليات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توحش الموجة الحارة ودرجات الحرارة تصل إلى 48

بيحصر عددهم، أحمد عبد العزيز يعتزم تحرير محاضر ضد المسيئين له على السوشيال ميديا

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

30 قيراط ألماس، سعر خاتم الزواج المقدم من رونالدو إلى جورجينا

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads