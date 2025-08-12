لتنشيط الاستثمار، انطلاق المهرجان الصيفي الأول لجمصة 2025 (فيديو وصور)

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء أمس، مراسم انطلاق المهرجان الأول لـ مصيف جمصة 2025 والمقرر استمراره حتى 13 أغسطس الجاري.

وأجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “لتنشيط الاستثمار.. انطلاق المهرجان الصيفي الأول لجمصة 2025”.

تم الاحتفال بحضور نائب محافظ الدقهلية الدكتور أحمد أنور ورئيس مدينة جمصة الدكتور عمرو عبد العاطي وتامر علي ومحمد مدحت ولفيف من وكلاء الوزارة ورؤساء مدن محافظة الدقهلية والمستثمرين.

وتتم متابعة التجهيزات تحت قيادة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، ونواب رئيس مدينة جمصة.

ومن جانبه، أكد عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، أن الهدف من انطلاق المهرجان هو الترويج لمدينة جمصة ملف الاستثمار والسياحة خاصة أن مدينة جمصة تنتهج سياسة تستهدف تحويل المدينة من مصيف الى مدينة المعيشة على مدار العام وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

برنامج انطلاق فعاليات المهرجان

ويعد هذا المهرجان خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة جمصة كوجهة سياحية متميزة على ساحل البحر المتوسط، إذ تسعى الجهات المنظمة من خلاله إلى تقديم مزيج من المتعة والترفيه والفنون والرياضة، بما يلبي تطلعات جميع الفئات العمرية.

برنامج حافل بالعروض والأنشطة

يتضمن المهرجان باقة متنوعة من العروض الفنية التي يشارك فيها فنانون محليون وضيوف من خارج المدينة، حيث ستقدم فرق موسيقية واستعراضية عروضًا حية على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى فقرات غنائية ومسرحية تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الحاضرين.

وأكد القائمون على المهرجان أن الهدف من هذه الفعالية لا يقتصر على الترفيه فحسب، بل يمتد إلى تنشيط السياحة الداخلية وجذب مزيد من الزوار إلى المدينة، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، خاصة في موسم الصيف الذي يشهد إقبالًا متزايدًا على المدن الساحلية.

وأشاروا إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار خطة متكاملة لتسويق جمصة كإحدى الوجهات المميزة للسياحة العائلية والشبابية، مع توفير بيئة آمنة وجاذبة للزوار.

